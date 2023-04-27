Общество 27 апреля 2023, 14:41 Фейки о спецоперации назвали главной претензией к «Википедии» Представитель Роскомнадзора Мендэлос: 70% фейков на «Википедии» касается СВО Википедия

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Подавляющее большинство недостоверной и противоправной информации на «Википедии» касается проведения специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал заместитель начальника дежурного отдела ведения реестров запрещенной информации ДС СМК подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Евгений Мендэлос.

Он пояснил, что всего на платформе выявили более 130 материалов с противоправным контентом, из которых основная часть касается проведения Россией специальной военной операции.

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«Подавляющее число (порядка 70% от вышеназванной цифры) — это фейки о ходе спецоперации на территории Украины», — заявил Мендэлос.

Он отметил, что по протоколам надзорной службы «Википедии» уже выписали штрафы на 14 миллионов рублей. Очередной иск еще на два миллиона суд удовлетворил в четверг, 27 апреля. На рассмотрении также находятся еще несколько дел о привлечении площадки к административной ответственности за хранение запрещенного контента.

Последнее решение суда о штрафе в два миллиона рублей к Wikimedia Foundation касался статьи о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил России. Решение о наказании платформы приняли в мировом судебном участке Таганского района Москвы. Согласно материалам дела, авторы статьи о подразделении указали место его дислокации. Эта информация считается закрытой для публичного доступа.