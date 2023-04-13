Общество 13 апреля 2023, 13:54 Владельца «Википедии» оштрафовали в России еще на 2 миллиона рублей из-за запрещенной статьи Суд оштрафовал Wikimedia Foundation еще на 2 миллиона рублей из-за запрещенной статьи Unsplash

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Компания Wikimedia Foundation, принадлежащая русскоязычной «Википедии», получила штраф в размере двух миллионов рублей. Причиной стало неудаление материала «Российская оккупация Запорожской области». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение судебного участка мирового судьи в Москве.

«Признать Wikimedia Foundation виновной по части 2 статье 13.41 КоАП РФ <...> и назначить организации наказание в виде штрафа в размере два миллиона рублей», — сказал судья.

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Wikimedia Foundation уже оштрафовали на прошлой неделе на 800 тысяч рублей. Она отказалась удалять публикацию о запрещенной композиции группы «Психея».

Также организация в прошедшем феврале получила штраф на два миллиона рублей. В тот раз речь шла об обнародовании информации о местах дислокации трех российских воинских частей.

В апреле 2022-го Wikimedia Foundation оштрафовали на пять миллионов рублей, поскольку компания отказалась удалить статьи о разрушении театра и больнице в Мариуполе, о событиях в Буче и об изготовлении пороха.