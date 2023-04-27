27 апреля 2023, 13:12
Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за данные о саперном полке
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. за отказ удалить данные о воинской части
Компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить материал о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил России. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района.
Wikimedia Foundation признали виновной по административной статье о неудалении информации, «если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».
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«И назначить организации наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей», — уточнили в суде.
Причиной такого решения стал отказ администрации «Википедии» ограничить доступ к статье о 40-м инженерно-саперном полке, так как информация о его дислокации является запрещенной.
Несколько дней назад суд в столице также оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Как сообщил RT, «Википедия» не стала ограничивать доступ к данным, которые оправдывают деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.
*«Таблиги Джамаат» — запрещенное в России экстремистское движение.
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