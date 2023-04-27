Общество 27 апреля 2023, 13:12 Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за данные о саперном полке Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. за отказ удалить данные о воинской части Pxhere

Читать 360tv в

Компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить материал о 40-м инженерно-саперном полке Вооруженных сил России. Об этом сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района.

Wikimedia Foundation признали виновной по административной статье о неудалении информации, «если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ».

Реклама

«И назначить организации наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей», — уточнили в суде.

Причиной такого решения стал отказ администрации «Википедии» ограничить доступ к статье о 40-м инженерно-саперном полке, так как информация о его дислокации является запрещенной.

Несколько дней назад суд в столице также оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Как сообщил RT, «Википедия» не стала ограничивать доступ к данным, которые оправдывают деятельность экстремистской организации «Таблиги Джамаат»*.

*«Таблиги Джамаат» — запрещенное в России экстремистское движение.