Общество 28 марта 2023, 10:53 Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал свою вину Владелец частного приюта в Кемерове Смирнов в суде признал свою вину РИА «Новости»

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Организатор и владелец частного приюта в Кемерове, где произошел смертельный пожар, Андрей Смирнов полностью признал свою вину. Об этом он сообщил в зале суда, передал ТАСС.

«Полностью признаю [вину]», — сказал Смирнов.

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В середине февраля Заводской районный суд Кемерова продлил арест Смирнову и пожарному инспектору Роману Плету.

Пожар в социальном приюте Кемерова произошел в конце декабря. Огонь охватил 180 квадратных метров, 22 человека погибли, еще шесть пострадали.

Пожарный инспектор не согласился с обвинением в свой адрес. По его мнению, экстренные службы сделали все необходимое для предотвращения возгорания.

Следствие рассматривает среди версий пожара нарушение правил эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования. По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.