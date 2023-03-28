28 марта 2023, 10:53
Владелец сгоревшего приюта в Кемерове признал свою вину
Владелец частного приюта в Кемерове Смирнов в суде признал свою вину
Организатор и владелец частного приюта в Кемерове, где произошел смертельный пожар, Андрей Смирнов полностью признал свою вину. Об этом он сообщил в зале суда, передал ТАСС.
«Полностью признаю [вину]», — сказал Смирнов.
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В середине февраля Заводской районный суд Кемерова продлил арест Смирнову и пожарному инспектору Роману Плету.
Пожар в социальном приюте Кемерова произошел в конце декабря. Огонь охватил 180 квадратных метров, 22 человека погибли, еще шесть пострадали.
Пожарный инспектор не согласился с обвинением в свой адрес. По его мнению, экстренные службы сделали все необходимое для предотвращения возгорания.
Следствие рассматривает среди версий пожара нарушение правил эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования. По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.
Суд
Пожар в доме престарелых в Кемерове
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