Происшествия 26 декабря 2022, 12:02 Инспектор отказался признавать халатность при проверке в приюте Кемерова СКР задержал после пожара в кемеровском приюте пожарного инспектора, он не признал вину

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Следком задержал пожарного инспектора по делу о гибели 22 человек в приюте Кемерова. На заседании Центрального райсуда о мере пресечения он не сознался в халатности, рассказал ТАСС.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Роман Плет, как выяснили следователи, в ноябре нашел в приюте нарушения требований пожарной безопасности. Он побывал там с профилактической проверкой, поэтому формально не смог привлечь владельцев к ответственности. МЧС попросило прокуратуру провести внеплановую проверку, и в ней инспектор участвовал как привлеченный специалист. Мужчину обвинили в халатности, но в суде он не признал свою вину.

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Пожар в приюте для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на улице Таврической в Кемерове произошел ночью 24 декабря. Следователи выяснили, что заведение работало без договоров и уставных документов. Из-за неправильного использования угольного котла произошло возгорание, погибли 22 человека. Организатор приюта признал вину и отправился под арест на два месяца.

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