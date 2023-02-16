Криминал 16 февраля 2023, 15:34 Пожарному инспектору и организатору сгоревшего в Кемерове приюта продлили арест ТАСС: суд Кемерова на два месяца продлил арест организатору сгоревшего дома престарелых РИА «Новости»

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Заводской районный суд Кемерова продлил арест пожарному инспектору Роману Плету и организатору сгоревшего приюта Андрею Смирнову, при пожаре в котором сгорели 22 человека. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе судов Кемеровской области.

«Смирнову и Плету до 24 апреля продлили срок заключения под стражей», — сообщил источник.

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Обоих фигурантов дела ранее задержали до 24 февраля.

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Пожар в социальном приюте Кемерова произошел 24 декабря, его содержал пастор. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, 22 человека погибли, еще шесть пострадали.

Плета задержали вместе со Смирновым, так как он проверял данное заведение в рамках пожарного надзора. Сотрудник МЧС не согласился с обвинением в свой адрес и заявил, что ведомство сделало все необходимое для предотвращения пожара.

Следствие рассматривает в качестве версий возгорания неправильную эксплуатацию печного отопления и неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.