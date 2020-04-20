«ВКонтакте» изучила желания своих пользователей. Среди них маска волка и антисептики

Смартфоны, электрические грили и большая плюшевая акула — так выглядят самые популярные желания россиян во время изоляции. Кроме конкретных желаний, жители России хотят любви и изобрести вакцину от коронавируса.

Исследование провела соцсеть «ВКонтакте». Аналитики изучили, что пользователи добавляют в свои вишлисты в разделе «Желания». Этот раздел появился в мобильном приложении после объявления о самоизоляции.

«Чаще всего желания добавляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В топ активных городов также попали Краснодар, Казань, Новосибирск и Самара», — рассказали во «ВКонтакте».

За первые две недели новым разделом воспользовались больше четырех миллионов человек. Там обнаружилось много заявок на новые iPhone и Samsung Galaxy. Из беспроводных наушников предпочитают AirPods, из фитнес-браслетов — Mi Band. Пользователи также загадывают Dendy и PlayStation, а из настольных игр предпочитают «Монополию».

Оказалось, что термометрами российские пользователю интересуются даже больше, чем смартфонами. Популярностью также пользуются санитайзеры и антисептики, массажные ванночки для ног, кремы, щипцы для завивки волос, электрические грили, кофемашины и мультипекари. Из странных желаний можно выделить маску волка и большую плюшевую акулу.

Из других желаний жители Москвы хотят вакцину от коронавируса, Белгорода — на море, Воронежа — любви и необычных носков, Санкт-Петербурга — счастья, квартиру, AirPods, худи и маски.