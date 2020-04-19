Врач предупредил о последствиях частой дезинфекции рук

По ее словам, мыло и антисептики сушат кожу и в целом плохо на нее влияют. Многие на почве этого жалуются на дерматит.

«Сейчас мы переживем это сложное время и потом уже начнем нашу кожу лечить», — заключила Алексеева и предположила, что после отмены самоизоляции у дерматологов увеличится количество пациентов.

Также врач посоветовала пользоваться увлажняющими и питательными кремами, а вместо антисептиков по возможности использовать перчатки.

Ранее главный врач Англии Крис Уитти рассказал, что есть три основных фактора, которые увеличивают риск заразиться коронавирусом и умереть от него. Одним из них является возраст человека. Во многих случаях к летальному исходу приводило заболевание пожилых людей. Также в зоне риска находятся люди, страдающие сопутствующими недугами. Это могут быть, например, сердечно-сосудистые заболевания. Третьим фактором является гендерный признак. «По причинам, которые не совсем понятны», мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины», — обратил внимание Крис Уитти.