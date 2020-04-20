Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня

Медики готовы перейти к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса с 1 июля. Планируется, что весь комплекс доклинических исследований закончится к 31 мая.

Об этом рассказал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

От отметил, что 1 июня — это не окончательная, а ориентировочная дата начала клинических испытаний вакцины. Гинцбург подчеркнул, что они она может изменится в зависимости от обстоятельств.

К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям Александр Гинцбург.

Владимир Путин поручил главе Минздрава страны Михаилу Мурашко ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19. Он отметил, что при необходимости правительство выделит дополнительные ресурсы, чтобы ускорить ее разработку и создание. Президент подчеркнул, что главное — не просто получить вакцину, но и доказать ее безопасность и эффективность.

За последние сутки в России заразились 4268 человек. Более чем 45% новых пациентов не имели симптомов болезни. По информации на 20 апреля, количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось до 47 121. За все время эпидемии в стране умерли 405 пациентов, еще 3446 человек вылечились. Еще за 135 тысячами россиян наблюдают врачи — есть вероятность, что они могли заразиться коронавирусом. Всего в стране провели свыше двух миллионов тестов на определение COVID-19.

Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом в Москве — 26 350 человек. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост тяжелобольных пациентов в столице удалось остановить. Однако Путин отметил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил.