Как сохранить продуктивность, если самоизоляция проходит за городом?

Для большинства москвичей переход на удаленную работу — настоящее испытание собственной продуктивности. Вопрос не только в домашней атмосфере и соблазнах, которые порой мешают сконцентрироваться на задачах. Отдельная тема — технические аспекты организации рабочего процесса. «360» разбирался, насколько домашний офис зависит от домашнего интернета. Ведь главное требование здесь — наличие стабильного и качественного интернет-соединения.

Город, покрытый сетями: как работает телеком-инфраструктура в Москве?

Большинство столичных домохозяйств обеспечены надежным проводным доступом к сети. Так называемый «домашний интернет» москвичам предоставляет несколько десятков провайдеров. Также не стоит забывать, что Москва — это мегаполис с самой совершенной телеком-инфраструктурой в стране. Иными словами, весь город покрыт мобильной сетью операторов «Большой четверки», а это дает возможность потреблять дата-трафик в сетях LTE на высоких скоростях из любого района Москвы.

Продажи модемов и роутеров выросли на 43%

Тем не менее, по данным аналитики мобильного оператора Tele2, в марте количество проданных модемов и роутеров в салонах связи увеличилось на 43% по сравнению с февралем. Роутеры способны раздавать 4G-интернет по Wi-Fi на 10 устройств одновременно. Главные преимущества такой модели — надежное соединение в изменяющихся условиях и компактный размер. Для мобильных устройств эти характеристики особенно актуальны.

Для обеспечения комфортных условий работы во время изоляции мы предлагаем клиентам оформить бесплатную курьерскую доставку компактных устройств, которые обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет Антон Жуковский, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2.

Дачный сезон уже начался: москвичи перебираются за город

Во время пандемии коронавируса многие жители Московской области, которые трудятся в столице, были вынуждены перейти на удаленный режим работы. Эту тенденцию подтверждают данные Tele2: анализ трафика с помощью технологий big data зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 23% по сравнению с двумя неделями ранее. Замеры проводились в 11 подмосковных городах за период с 13 по 24 марта. К ним присоединились и москвичи, которые решили провести период самоизоляции на дачах и участках.

Интернет для стабильной работы даже на даче: Tele2 заверил в бесперебойности

Tele2 — единственный оператор в России, который использует диапазон частот 450 МГц для расширения зоны покрытия сети LTE. С помощью фирменных роутеров пользователи Skylink получают доступ к скоростному мобильному интернету даже в самых отдаленных районах Московской области. Это возможно благодаря высокому радиусу действия базовых станций и бесперебойному соединению. Популярность роутеров Skylink среди жителей Москвы, которые во второй половине марта начали уезжать на дачи, подтверждает статистика. На рабочей неделе с 30 марта по 3 апреля потребление интернет-трафика пользователями Skylink выросло на 84% по сравнению с первой неделей марта. В среднем за этот период трафик на одного человека составил 33 ГБ, что превышает средний месячный пакет интернет-трафика у полноценных «тяжелых тарифов». Количество заявок на подключение к скоростному мобильному интернету Skylink в последнюю неделю марта возросло восьмикратно.