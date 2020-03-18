Вице-премьер Абрамченко назвала необоснованным ажиотаж вокруг некоторых продуктов

Никакого дефицита продовольствия из-за пандемии коронавируса в России нет. Есть только необоснованный ажиотаж вокруг некоторых продуктов.

«Например, гречка — любимый продукт россиян последние несколько дней. Ее хватит на всех. Алтайский край сможет обеспечить страну гречневой крупой, сейчас запасы — более 350 тысяч тонн», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с представителями профильных министерств и ведомств, которые курируют продовольственный рынок.

Россиянам вообще не стоит беспокоится о возможных проблемах с провизией на фоне эпидемии в будущем. Абрамченко поручила обеспечить бесперебойную поставку продуктов для населения. Торговые сети должны будут запастись продуктами.

Вице-премьер поручила Минсельхозу и Минпромторгу решить, как восполнить товары, на которые образовался ажиотажный спрос без каких-либо оснований. «Нельзя провоцировать и пугать граждан „пустыми“ полками, когда у нас полные склады», — отметила Абрамченко

В последние дни россияне начали сметать с полок крупы и другие продукты, которые можно долго хранить. Ситуация с курсом рубля и коронавирусом насторожила сограждан, особенно пожилого возраста, которые сталкивались с дефицитом. Президент России Владимир Путин призвал население не создавать ажиотаж вокруг несуществующей проблемы и перестать делать запасы, чтобы потом еду не пришлось выбрасывать.

За минувшие сутки в России медики зафиксировали несколько новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество заболевших сограждан составляет 147 человек. Из-за пандемии Россия 18 марта закрыла границы для иностранцев. С 20 марта прекратится авиасообщение с Соединенными Штатами, Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.