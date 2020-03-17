Путин посоветовал россиянам не запасаться продуктами, чтобы потом не выбрасывать

На фоне сообщений о распространении коронавируса россияне начали массово сметать продукты с полок магазинов. Для того, чтобы остановить этот нездоровый ажиотаж, к гражданам обратился президент Владимир Путин. Он предложил не покупать лишнего впрок, так как ситуация с поставками надежная.

Как сообщил ТАСС, свое заявление российский лидер сделал во время беседы с премьер-министром Михаилом Мишустиным, когда они вместе посетили информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Там Владимиру Путину показали, как идет наблюдение за ситуацией в магазинах страны.

Михаил Мишустин заявил, что люди начали покупать много продуктов про запас. Но при этом никаких проблем с поставками нет.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил Владимир Путин.

Между тем он поручил Генеральной прокуратуре и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за необоснованным повышением цен. Он пояснил, что сегодня на стоимость товаров и продуктов сильно влияет пандемия коронавируса и цены на энергоносители.

«Все это отражается на нашей экономике, на ее функционировании», — привел слова президента «Интерфакс».

Ситуация с коронавирусом и скачки курса рубля привели к тому, что россияне начали скупать товары первой необходимости. Стали делать запасы круп и туалетной бумаги. По словам политолога Станислава Редкевича, это связано с фантомными страхами, которые остались с прошлых лет. Люди испугались вероятного дефицита и повышения цен.