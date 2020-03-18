Российские компании прекратят полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Мишустин поручил прекратить полеты в Соединенные Штаты, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты из-за пандемии коронавируса. Мера эта временная и она не коснется регулярных рейсов из Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00:00 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории РФ на территорию Великобритании, США, ОАЭ и в обратном направлении», — говорится тексте поручения российского премьера Михаила Мишустина.

В документе, который опубликовал сайт российского правительства, говорится, что эта мера не коснется и чартерных рейсов, которые будут вывозить россиян из этих стран. Росавиация должна будет в течение суток проинформировать об этом решении главы Кабмина все авиакомпании, которые перевозят в Штаты, Эмираты и Британию.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Германией, Францией и некоторыми другими странами. 18 марта российские власти закрыли границы для въезда иностранцев. ВОЗ назвала ситуацию со стремительным распространением коронавируса по миру пандемией. В России медики зафиксировали 147 случаев заражения 2019-nCoV.