Число зараженных коронавирусом в России выросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 114 до 147 за последние сутки. Об этом сообщили в оперштабе.

«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, из них 31 случай в Москве, один — в Томской области, один — в Новосибирской», — сказано в сообщении.

Все инфицированные за последние две недели вернулись из стран, где есть заразившиеся COVID-19. Сейчас пациенты лежат в специальных боксах под наблюдением врачей. Медики уже выявили людей, с которыми контактировали заболевшие. Их проверяют на коронавирус.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 144 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии», — отмечает оперштаб.

Всего российские врачи с начала эпидемии провели обследования более 56 тысяч человек. Под наблюдением пока остаются 17 904 пациента.

Днем 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщала о 114 случаях заражения коронавирусом в России. Еще ранее было известно о 93 инфицированных. Вылечить удалось пятерых пациентов. Власти страны принимают меры по борьбе с распространением инфекции. Уже закрыты границы Крыма с Украиной, а также граница с Белоруссией, Польшей и Норвегией. До 1 мая в Россию будет ограничен въезд иностранцев.

Для жителей страны открыли сайт стопкоронавирус.рф, где можно узнать всю актуальную информацию о коронавирусе.