Виктория Скрипаль сочла пиаром сериала новость о переезде дяди в Новую Зеландию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля не поверила в переезд своего дяди в Новую Зеландию. По ее мнению, Скрипалю нужно лечение, а историю с переездом раздувает «Би-би-си» для рекламы своего сериала.

«Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?» — отметила Виктория Скрипаль в разговоре с ТАСС.

Виктория Скрипаль удивилась и выбору страны. Она считает, что Новая Зеландия слишком маленькая, чтобы в ней могли оставаться незамеченными двое известных людей. Предположение о пластических операциях она назвала невозможным, потому что у Сергея Скрипаля вообще сахарный диабет.

Племянница предположила, что переездом заканчивается сериал «Би-би-си», трейлер которого появился на прошлой неделе.

Я считаю, что „Би-би-си“ в своих рекламных целях раздувает весь этот ажиотаж Виктория Скрипаль.

4 марта 2018 года экс-сотрудник разведки России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Британские власти обвинили в покушении Россию, заявив, что был применен яд «Новичок».

В воскресенье, 7 июня, СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию. По словам источника газеты, они сменили имя и фамилию, для них придумали новую биографию. Кроме того, британское правительство якобы выделило им деньги на начало новой жизни.