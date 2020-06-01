Об этом Виктория рассказала в беседе с «360». Она отметила, что еще не видела трейлер, но уверена, как именно он раскроет историю отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

«А что оценивать? Что там написано, что Россия отравила Скрипалей? Я могу сразу сказать, какая нить будет идти во всем этом сериале — во всем виновата Россия, вот она такая страна, можно сказать, изгой — любит всех травить. Вот, отравила бедных-несчастных людей. То есть, не основано ни на каких реальных фактах, ничего, только «хайли лайкли». Будем жить по «хайли лайкли» — одна бабка сказала. Так они и живут», — отметила Виктория.

Виктория вспомнила о знаменитое высказывании Терезы Мэй — highly likely, которое переводится как «весьма вероятно». Именно так экс-премьер Великобритании охарактеризовала роль России в покушении на Скрипалей — политик заявила, что страна «весьма вероятно» стоит за их отравлением в Солсбери.

«Би-би-си» не интересовалось никогда никакими фактами реальными, не основывалось на них изначально. С самого первого интервью, когда мы с ними встречались и я сказала, что не обвиняю никого, пока не увижу реальных доказательств. На что мне ответили, что я должна сказать, что это сделала Россия Виктория Скрипаль. племянница Сергея Скрипаля.

Виктория Скрипаль отметила, что придерживается другой точки зрения. Она согласна обвинить кого-то конкретного — Россию, Великобританию или третью страну — если ей представят доказательства вины. Должен быть суд, во время которого и вынесут обвинительное решение.

«Нам говорят, в этом виновата Россия. Докажите — я не вижу пока судебного процесса, который бы шел. Ни в Гааге нет его, ни в Великобритании. Нам показали видео, где идут два молодых человека — разведчики они, не разведчики. В каждой стране куча разведчиков. Ну идут они, и что? Это просто картинки, и больше ничего — может это монтаж, я откуда знаю?», — пояснила собеседница.

Сериал, который планирует выпустить «Би-би-си», Виктория назвала «очередным хайпом». Она отметила, что сейчас агентство стало «никаким» — никто им не верит, никто не читает и не смотрит. При этом именно «Би-би-си» первые раздуло этот скандал и стало везде кричать об отравлении. Оно настаивало, продавливало эту тему. Виктория отметила, что итоге вышел Борис Джонсон, который «чуть ли ботинком не стучал по трибуне, заявляя, что это сделала Россия». После него высказалась экс-премьер Великобритании Тереза Мэй. Собеседница «360» уверена, что ее к этому подтянули — Мэй все понимала, но приняла участие в этом фарсе, который в итоге стоил ей карьеры.

Виктория уверена, что таким образом «Би-би-си» пиарит Бориса Джонсона — так как он журналист, который вышел на политическую карьеру, но в свое время проиграл Терезе Мэй. Значит, его нужно было каким-то образом вывести дальше.