Журналисты утверждают, что Скрипаль переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью. Он сменил имя и фамилию, получил новый паспорт. То же самое сделала и Юлия Скрипаль.

Сообщается, что власти Великобритании якобы оказали им поддержку в переезде.

Скрипали больше года прожили в конспиративной квартире британской секретной разведслужбы MI6. И после этого решили «начать новую жизнь» в Новой Зеландии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в британском Солсбери в марте 2018 года. Лондон обвинил Москву в отравлении «Новичком» бывшего сотрудника ГРУ. Кремль неоднократно отрицал обвинения.

В марте племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказывала, что ее дядя не выходил на связь с 26 июня 2019 года. Поэтому семья экс-полковника смирилась с тем, что больше никогда его не увидит. Однако 92-летняя мать Скрипаля все еще ждет звонка от сына. Позже выяснилось, что Скрипали живы, но адрес их проживания неизвестен.

«Би-би-си» выпустила трейлер нового сериала об отравлении Скрипалей. По мнению Виктории, сериал продолжит развивать версию покушения на убийство, основываясь лишь на предположениях.