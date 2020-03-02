Родные Скрипаля смирились с его исчезновением

Близкие экс-полковника Скрипаля очень переживали после событий в Солсбери. Спустя два года его семья смирилась с вечной разлукой.

«Ждем ли мы его возвращения? Да, мы ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Да, понимаем. Ему в следующем году будет уже 70 лет, а здоровья не прибавляется. Хочется, конечно, увидеться», — рассказала РИА «Новости» племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль.

Собеседница добавила, что все родные привыкли к тому, что он решал любые вопросы, но теперь придется привыкать жить без него. На связь с семьей Скрипаль не выходил с лета 2019 года. Его 92-летняя мама продолжает ждать от сына весточки, однако все понимают, что шансов на это практически нет.

Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт рассказала, что Скрипаль и его дочь Юлия живы. Они прячутся и сами не хотят выходить ни с кем на связь. Скрипалей отравили в Британском Солсбери в марте 2018 года. Это происшествие спровоцировало серьезный международный скандал. Лондон подозревает в отравлении Скрипалей боевым веществом Россию. Москва эти обвинения категорически отвергает.