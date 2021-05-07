Ветеранам начислили выплаты ко Дню Победы

Выплаты ко Дню Победы получили 32,8 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда.

По указу президента РФ Владимира Путина размер ежегодной выплаты ветеранам ко Дню Победы установлен в размере 10 тысяч рублей. Все деньги были начислены ветеранам в апреле вместе с другими выплатами. Выплаты были направлены в автоматическом порядке, без оформления заявлений.

В ПФР также рассказали, что средний размер пенсий участников ВОВ составляет 42 тысячи рублей, инвалидов ВОВ — 32,6 тысячи рублей. Об этом написало Ura.ru.

Организаторы акции «Бессмертный полк» ранее сообщили, что в этом году заявки на участие в онлайн-шествии подало на 1,5 миллиона больше россиян, чем в прошлом году. Прием заявок решили продлить до 9 мая.

Около половины россиян будут участвовать в торжественных мероприятиях в День Победы, согласно данным опроса ВЦИОМ. Большинство жителей страны считает 9 Мая главным национальным праздником.