Около половины россиян примут участие в праздновании 9 Мая

Почти половина россиян (48%) собираются принять участие в праздничных мероприятиях 9 Мая и посмотреть салют. Об этом следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверии Дня Победы.

Примерно треть россиян (32%) примут участие в торжествах, парадах и шествиях. Еще 16% жителей страны собираются смотреть праздничный салют. Столько же россиян будут гулять и отдыхать на природе. Каждый пятый (21%) проведет этот день за просмотром телевизора. А 15% будут принимать гостей или сами пойдут в гости.

День Победы, по мнению 69% жителей страны, является самым главным праздником.

В торжественных мероприятиях в основном планируют участвовать россияне в возрасте от 25 до 44 лет.

С Днем Победы у россиян чаще всего ассоциируются военный парад (56%) и георгиевская ленточка (50%), а также акция «Бессмертный полк» (43%).

Самым любимым фильмом о Великой Отечественной войне большинство россиян назвали «В бой идут одни старики».

В Гидрометцентре рассказали, что 9 мая в европейской части России ожидается улучшение погоды. Об этом сообщало Ura.ru.