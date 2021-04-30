Россияне назвали День Победы главным национальным праздником

Россия готовится уйти на большие майские выходные. Этот месяц уже давно считается в стране праздничным. Проведенный сервисом по поиску работы опрос показал, что главным праздником россияне считают День Победы.

Результаты исследования Superjob оказались в распоряжении RT. То, что главный праздник — День Победы, считают 78 % опрошенных. На втором месте — Новый год (77 %).

День Весны и Труда (1 мая) посчитали праздником только 37% респондентов. Мужчины чуть чаще женщин ощущают этот день праздником — 38% против 35% соответственно.

При этом чем старше люди, тем больше среди них тех, кто считает Первомай праздником. Такого мнения придерживаются 29% россиян до 34 лет и уже 41% тех, кто старше 45 лет.

Еще 21% опрошенный назвал главным праздником День России, а 13% — День народного единства. В опросе участвовали 1600 человек.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что дни с 1 по 11 мая будут выходными. Такое решение он принял после разговора с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Она заявила, что лучше сделать выходные в мае неразрывными. Таким образом уменьшиться риск заболеть ковидом.