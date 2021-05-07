Прием заявок на онлайн-шествие «Бессмертного полка» продлили до 9 мая

Организаторы Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» решили продлить прием заявок для онлайн-мероприятия. Об этом они сообщили на своем официальном сайте.

«По многочисленным просьбам, поступившим в движение „Бессмертный полк России“, принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие „Бессмертного полка“ через приложения „ВКонтакте“ и „Одноклассники“, а также на ресурсе „Банк Памяти“ до 12:00 9 мая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что прием заявок на сайте проекта завершился сегодня утром. Все анкеты, которые были загружены до 7 мая и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия «Бессмертного полка» онлайн в День Победы.

Представители уточнили, что к поданным в прошлом 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых.

Организатор акции «Бессмертный полк России» Елена Цунаева ранее заявила, что интерес участников к акции с каждым годом становится только сильнее. В этот раз к акции «Бессмертный полк» присоединилась вдова актера Василия Ланового актриса Ирина Купченко.