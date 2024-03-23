Эксклюзив 23 марта 2024, 19:33 «По всему холлу трупы, кровь». Жуткие подробности теракта в Crocus City Hall Очевидица теракта в Подмосковье Ольга: в холле после обстрела лежало много тел РИА «Новости»

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Вооруженные террористы 22 марта ворвались в здание Crocus City Hall и устроили кровавую бойню. Свидетельницей массового убийства невинных людей стала Ольга. Женщина в деталях рассказала «360» о жутких событиях, развернувшихся тем вечером.

Ждали концерт, а началась стрельба

Ольга вместе с мужем приехала в Crocus City Hall около 19:00. На входе молодые ребята отсканировали их билеты, охранники тщательно осмотрели рюкзаки.

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«В 19:58 я посмотрела на часы, поняла, что через две минуты начнется концерт… А началась стрельба. Мы сидели с правой стороны наверху, стрельба была слева и со стороны сцены. Они (террористы — прим. ред.) просто шли и стреляли в спины людям», — поделилась собеседница «360».

РИА «Новости»

«Ждать было нельзя»

Ольга призналась, что ей сложно передать те эмоции, что она испытала. Поверить в происходящее было невозможно. В голове сразу же пронеслись «картинки» других терактов, когда люди днями оставались в заложниках.

«И чем сейчас это закончится, ты не знаешь… Сначала мы прятались под сидениями, по звуками стрельбы пытаясь понять, где нападающие. Экраны стали жуткие: белыми с черными квадратами. Потом начался пожар, и тут люди на панике стали бежать к выходам… Огонь быстро разгорался, ждать нельзя было», — рассказала Ольга.

Убитые были всюду

Люди выскочили в холл третьего этажа, там раздавалась автоматная очередь. Толпа рванула к эскалатору. По словам Ольги, приходилось успокаивать обезумевших от страха людей, призывать их к порядку. Она объяснила, что лестницы узкие, все толкались, иногда разделяя родителей и детей.

На втором этаже были пустые лестницы, но все боялись идти вниз — по всему холлу лежали трупы. Видимо, опасались, что там стрелок. Кто-то бежал в туалет или искал запасной выход. Мне почему-то показалось, что одна из лестниц — наш выход. Там поднимался парень и кричал. Кровь была разлита по всем полам, возможно, кто-то полз… Я зачем-то схватила этого парня за кофту стала говорить: «Там выход, соберись, надо идти туда». Ольга очевидица

Увидев дверь, люди кинулись к ней. По воспоминаниям женщины, приходилось перепрыгивать лужи крови.

«Убитые люди лежали под столиками возле буфетов, сидели расстрелянные на диванах. Две пожилые женщины лежали на плечах друг друга», — с ужасом рассказала Ольга.

Пресс-служба МЧС

Шокированные дети

Когда они наконец оказались на улице, то долго искали машину — в панике не могли вспомнить, где оставили. Вещи супругов остались в гардеробе.

«На выезде посадили семью с детьми в футболках, повезли их домой в Красногорск. Они оставили ключи от машины и квартиры в куртке. Мужчина был в крови. Рассказал, что рядом с ними был один из нападавших, в момент перезарядки автомата он смог его отобрать у него и прикладом ударить по голове, а тот его ногой в грудь. От этого мужчина потерял сознание, но каким-то чудом им удалось убежать… Отвезли в скорую. Дети их были просто в диком шоке», — сообщила о происходившим после собеседница «360».

РИА «Новости»

Любой звук вызывает панику

Позже Ольга осознала, что во время произошедшего то ли сама ударилась, то ли ее кто-то задел. Но возле брови она нащупала шишку. Тогда, на адреналине, женщина этого даже не почувствовала.

«Сегодня у меня заплыл глаз и начались сильные головные боли. Еще сейчас каждый резкий звук, щелчок вызывает у меня приступ паники: кажется, что опять стреляют», — призналась она.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Среди жертв и пострадавших есть дети. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы в Crocus City Hall.