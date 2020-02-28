Два человека погибли от химических ожогов на вечеринке блогера-милионника. Видео с места

На банной вечеринке, посвященной дню рождению инстаблогерши Екатерины Диденко, в результате химических ожогов, полученных от соприкосновения с сухим льдом, погибли два человека.

Источник «360» сообщил, что они умерли, не приходя в себя, от сильнейших химических ожогов. Еще двое госпитализированы.

Telegram-канал 112 уточнил, что умерла 29-летняя Екатерина Диденко. Но она опровергла эту информацию, и сообщила, что находится с мужем Валентином в реанимации.

На место происшествия оперативно приехали четыре кареты скорой помощи. Врачи начали оказывать помощь потерявшим сознание людям.

Ранее стало известно, что муж именинницы купил 25 кг сухого льда, чтобы сделать сюрприз. Гости прыгнули в бассейн, в который затем добавили лед. Люди начали синеть и терять сознание. Первого человека вытащили быстро, еще двух — мужчин и женщину — извлекли из воды уже потерявшими сознание. Одна из присутствующих на вечеринке гостей была на шестом месяце беременности.