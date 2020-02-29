Названа предварительная причина смерти гостей Екатерины Диденко

По предварительным выводам следствия, причиной гибели гостей на вечеринке инстаблогера Екатерины Диденко в банном клубе «Девятый вал» стало отравление углекислым газом.

Об этом со ссылкой на источники сообщило Федеральное агентство новостей. Во время вечеринки в бассейн было высыпано 25 кг сухого льда. В ходе реакции с водой выделился углекислый газ, которым отравились люди. По предварительным данным, у погибших отек легких.

Ранее СМИ сообщали, что причиной их смерти стали химические ожоги.

По неподтвержденным данным, погибли три человека. Одним из них стал муж Екатерины, закупивший сухой лед, чтобы сделать гостям сюрприз.