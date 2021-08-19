В Совбезе сказали об отсутствии предпосылок для ввода российских войск в Афганистан

Предпосылок для ввода в Афганистан российского военного контингента нет, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, на афганском направлении РФ будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Поэтому российские власти готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, отметил Патрушев в интервью газете «Известия».

«Совместно с партнерами будем искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем. Для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат», — напомнил секретарь Совбеза.

Патрушев также отметил большое значение координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.

«Обстановка в Афганистане находится в поле зрения Совета безопасности. На одном из ближайших оперативных совещаний с постоянными членами Совбеза этот вопрос станет основным», — добавил он.

На повестку будут вынесены дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе. Уже активизированы контакты с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном.

«Наша приоритетная задача — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли», — заключил он.

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан»* 15 августа вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Президент страны в тот же день сложил свои полномочия и сбежал из страны. Талибы* заявили, что выиграли 20-летнюю войну в Афганистане, они призвали жителей не уезжать из страны и пообещали амнистию для чиновников бывшего правительства.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.