Патрушев заявил, что США превратили Афганистан в глобальную нарколабораторию за 20 лет

Вместо того, чтобы бороться с наркотрафиком в Афганистане, Соединенные Штаты за 20 лет своего военного присутствия в стране превратили ее в нарколабораторию глобального масштаба. Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Вместо борьбы с наркотрафиком за два десятилетия военно-политического управления Афганистаном США реализовали в нем проект создания нарколаборатории глобального масштаба. Производство опиатов увеличилось более чем в 40 раз», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Он подчеркнул, что за время присутствия американцев в республике, число террористических актов выросло в разы. Экстремисты чувствуют себя в Афганистане вольготно. По словам Патрушева, Соединенные Штаты так и не смогли обучить афганскую армию военному делу, никаких новых объектов социальной инфраструктуры и гражданских предприятий за 20 лет там не появилось. Афганистан, подчеркнул собеседник, оказался отброшен в развитии на десятилетия назад.

Несколько дней назад сторонники движения «Талибан»* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Талибы захватили власть в стране. Афганское руководство разбежалось. Сотни местных жителей бросились в столичный аэропорт, чтобы любой ценой выбраться из республики.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.