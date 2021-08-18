Эксперт оценил судьбу сопротивления талибам* в Афганистане

Эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен рассказал о дальнейшей судьбе талибов*, захвативших власть в Афганистане, а также про ответное сопротивление обществом. Об этом написала Lenta.ru.

По его словам, судьба афганского сопротивления «Талибану»* зависит от того, насколько жестоко участники группировки будут управлять государством и насколько иностранные государства будут настроены вмешиваться во внутренние дела страны.

В долгосрочной перспективе сила сопротивления зависит от того, как талибы* будут относиться к религиозным меньшинствам и насколько они будут поддерживать международный джихадизм, заключил Ливен.

*Талибы — участники террористической группировки «Талибан», запрещенной в России.