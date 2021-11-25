В Северной Осетии не набрали достаточно голосов для поддержки закона о QR-кодах

Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали федеральный законопроект о QR-кодах о вакцинации от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

«Да, не приняли. За — 30, против — 12, воздержались — четыре», — рассказали агентству в пресс-службе и добавили, что для одобрения закона нужно было 35 голосов депутатов.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что подмосковные парламентарии поддержали документ. За принятие законопроекта проголосовали 32 человека. Россияне уже прислали в Госдуму более 120 тысяч обращений по законам о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.

Правительство внесло пакет законопроектов по QR-кодам о вакцинации в Госдуму в середине ноября. В проекте постановления нижней палаты российского парламента говорится, что депутаты могут рассмотреть его 16 декабря.