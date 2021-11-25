Мособлдума поддержала введение QR-кодов в общественных местах. За проголосовали 32 депутата.

«32 за, против 10, воздержались двое. Решение принято. Можно считать целым, спасибо, принимается», — озвучил результаты голосования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он обратил внимание на международных опыт по борьбе с ковидом, в частности, опыт Китая, который одним из первых ввел QR-коды и в том числе благодаря этому удалось в разы снизить рост заболеваемости. Сейчас ежесуточный прирост заразившихся составляет примерно 14 человек. В Германии благодаря вакцинации снизилось число смертей от ковида.

«На Конституцию надо смотреть, исходя из тех условий, в которых мы находимся. Мы находимся в условиях эпидемии и как она будет дальше развиваться, совершенно точно сказать одному Богу известно. Есть механизм — его надо применять. Поэтому правительство идет на эти меры, региональные власти и мы <…> должны относиться к этому более предметно», — добавил Брынцалов.

Законопроект направлен на урегулирование посещения кафе, ресторанов, других точек общепита, торговых объектов, культурных и массовых мероприятий. О продуктовых магазинах и аптеках в нем речи не идет.

На сегодняшний день в ряде регионов России уже действует система QR-кодов для посещения общественных мест. В Татарстане их ввели и для посещения общественного транспорта. Также они обязательны для внутренних перелетов на Камчатке.