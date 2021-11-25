Названа возможная дата рассмотрения законопроектов о QR-кодах

Госдума может рассмотреть законопроекты о введении системы QR-кодов 16 декабря. Об этом сказано в проекте постановления нижней палаты парламента.

Документ опубликован в электронной думской базе. Согласно проекту, заседание депутатов запланировано на 16 декабря. В этот день могут быть рассмотрены законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Проекты о системе QR-кодов внесло на рассмотрение в Госдуму правительство. В документах прописано, что до 1 июня россияне смогут посещать массовые мероприятия, непродовольственные магазины и точки общепита только по QR-коду о пройденной вакцинации или справке о перенесенном ковиде. Также система заработает для междугородных и международных перевозок.

Если законопроекты примут, то до 1 февраля жители страны смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Но после этого результаты тестирования приниматься уже не будут.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что россияне прислали в ГД более 120 тысяч обращений по законам о QR-кодах. Все комментарии внимательно изучаются.