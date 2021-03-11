В Роскомнадзоре объявили о замедлении работы Twitter по всей России

Вчера в России начали замедлять работу Twitter, а сегодня замглавы Роскомнадзора завил, что замедление обеспечено на всей территории России. На такие меры российское ведомство пошло из-за неудаления запрещенного в стране контента.

«Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно», — сообщил «Интерфаксу» Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, работа соцсети замедлена на 100% трафика мобильной связи и 50% фиксированной. Мера распространяется на видеоконтент и графические изображения. При этом текстовые сообщения доставляются без ограничений.

С 2017 года Роскомнадзор отправил Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенного контента, среди которого — публикации о суициде, детская порнография и так далее. Более трех тысяч заявлений соцсеть проигнорировала. В ведомстве отметили, если ситуация не изменится, то вторым шагом станет блокировка. Представители Twitter заявили, что никогда не разрешали использовать свою платформу для пропаганды незаконного поведения.

После этого объявления ряд государственных сайтов в среду «упали». Но сбой связали не с замедлением, а с проблемой в работе оборудования сети «Ростелекома». Через время работа сайтов была восстановлена.