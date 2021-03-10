Twitter прокомментировал меры Роскомнадзора

Социальная сеть Twitter заявила, что обеспокоена попытками ограничить «общественную дискуссию» в Сети. Компания отрицает, что разрешила использовать свою платформу для пропаганды незаконного поведения.

Об этом представитель компании сообщил Reuters.

«Мы по-прежнему привержены защите открытого Интернета во всем мире и глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и ограничивать публичные обсуждения в Интернете», — сказал представитель Twitter.

Он добавил, что в соцсети действует политика абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей. Правила Twitter запрещают продвигать, прославлять или поощрять самоубийства, использовать соцсеть для любых противоправных действий или совершения дальнейшая незаконная деятельность, включая покупку и продажу наркотиков.

Ранее Роскомнадзор объявил, что замедлит скорость работы Twitter в России в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный в стране контент.