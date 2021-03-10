Сайты Кремля и правительства начали работать после сбоя

После сбоя сайты Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации снова начали работать. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Падение» российских сайтов началось примерно в 12:00 по московскому времени в среду. Список постепенно расширялся. В основном пользователи не могли зайти на сайт Госдумы, СК РФ, Совета Федерации и ряда министерств. Также сбои произошли в работе видеохостинга YouTube, платежной онлайн-системы QIWI, в Google, «Яндекс» и МТС.

Тем не менее представитель Роскомнадзора Андрей Поляков уточнил, что этот сбой никак не связан с действиями РКН по замедлению Twitter. В пресс-службе Минцифры сообщили, что сбои в работе государственных сайтов возникли из-за проблем с оборудованием компании «Ростелеком». Специалисты оперативно обнаружили проблему и начали ее решать.

10 марта Роскомнадзор заявил, что замедляет скорость работы Twitter из-за неисполнения требований об удалении запрещенного в РФ контента. Более того теперь соцсеть находится в перечне угроз. На работу Twitter уже начали жаловаться многие пользователи.