Стала известна причина сбоя в «Ростелекоме»

В обед в работе «Ростелекома» произошел сбой. Пользователи не могли выйти в интернет. Как объяснили в компании, проблема была в оборудовании, сообщил ТАСС.

«Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена», — рассказали в пресс-службе.

Час назад в России перестали работать сайты Госдумы, Кремля, Роскомнадзора, СК РФ. Проблемы возникли после того, как ведомство объявило о замедлении работы Twitter. Некоторые сайты уже восстановлены.

В среду, 10 марта, Роскомнадзор замедлил работу Twitter в связи с систематическим неисполнением требований об удалении запрещенного в РФ контента. Соцсеть также была внесена в перечень угроз. После этого многие российские пользователи начали жаловаться, что в соцсети не грузятся картинки и не работают реплаи. Если ситуация не изменится, то Twitter в России и вовсе могут заблокировать. С 2017 года ведомство направило в соцсеть более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.