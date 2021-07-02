В неумелых руках и спичка создаст проблемы. Как избежать взрыва газовых баллончиков

В квартире на Качалинской улице в Москве взорвались три газовых баллончика. Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, нужно соблюдать три простых правила: они всегда указаны на упаковке. Отдельного регламента для таких товаров нет, потому что флаконы для бытового использования обычно небольшие. А чем меньше объем баллончика, тем меньший урон он нанесет.

Об этом рассказал «360» эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов. Он подчеркнул, что на баллончики объемом до 100 миллилитров практически не распространяется требований — считается, что это очень маленькая упаковка.

«Дело в том, что сосуды под давлением, которые имеют большой объем, или опасные газы, например кислород, к ним есть специальные требования по работе. Есть специальная инструкция, нормативы, персонал должен проходить обучение. Бытовой газ, в том числе такие баллончики, законодательно никак не регламентируется. Потому что и спичка в неумелых руках может создать серьезные проблемы», — рассказал эксперт.

Кузнецов пояснил, что в такой ситуации исходят из двух параметров: возможных последствий и статистики по причиненному ущербу. Чем меньше объем баллончика, тем меньший урон он нанесет.

«Например, кислород, который взрывается в аппаратах ИВЛ, он приводит к существенным материальным потерям и к человеческим жертвам. И такая статистика достаточно обширна. О статистике по газовым баллончикам, я думаю, и вы слышите впервые, и я слышу впервые», — отметил он.

Чтобы снизить риск возможных неприятных последствий от взрыва газовых баллончиков, достаточно соблюдать простые правила.

«На этих баллончиках, на обратной стране, написаны три основных правила — правда, мелким шрифтом. Их нельзя оставлять на солнце, нельзя держать возле открытого огня и нельзя давать баловаться детям. <…> Считается, что люди просто должны аккуратно с ними обращаться», — отметил Кузнецов.

Эксперт отметил, что эти баллоны можно использовать не только для заправки зажигалок, но и для других устройств, которые поддерживают горение, — туристических фонарей, газовых плит. При этом такие серьезные повреждения они нанесли не потому, что взрыв был очень сильным. Дело в размере помещения: чем меньше комната, в которой находятся эти потенциально опасные вещи, тем больше будет урон.

«Это называется объемный взрыв. Вся штука в том, что взрывная волна при небольшом объеме помещения, в небольшой комнате, наносит большой ущерб именно из-за маленького размера самой комнаты, а не из-за своей опасности. В автомобиле дело было бы еще хуже. Не потому, что это автомобиль, а потому, что маленькое пространство с достаточно хрупкими конструкциями — автомобильные стекла, в отличие от окон, не такие прочные», — пояснил Кузнецов.

Утром в пятницу в одной из квартир дома № 9 на Качалинской улице в Москве произошел взрыв. Причиной стал перегрев газовых баллончиков для заправки зажигалок, которые хранились на кухне. В распоряжении «360» оказалось видео с места — на кадрах видно, что ущерб оказался незначительным, газовая плита и трубы не получили повреждений. В результате хлопка никто не пострадал.