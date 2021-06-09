Китайские аппараты ИВЛ назвали причиной пожара в рязанской больнице. Главное

Ночью в рязанской больнице вспыхнул пожар. Причины связываются с аппаратами ИВЛ. Китайская техника не выдержала российских реалий — и очередной перепад напряжения закончился коротким замыканием. Пламя удалось потушить спустя час. Девять человек пострадали, трое погибли. Это не первый случай, когда аппараты искусственной вентиляции легких приводят к возгоранию.

В клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани в ночь на 9 июня вспыхнул пожар. Очаг был в отделении анестезиологии и реанимации. Пожарные прибыли оперативно, но тушение осложнили сильное задымление на первом этаже и конструктивные особенности здания. Тем не менее за час огонь был полностью потушен — с ним боролись 60 человек и 19 единиц техники.

Погибли трое. Это пациенты, которые лежали в больнице в тяжелом состоянии. Один из них находился в палате, где был очаг возгорания, еще двое — в других палатах. «При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца», — заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Помощь врачей понадобилась девяти людям, многие госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Одна из пострадавших — 27-летняя медсестра больницы, которая вместе с коллегой первой начала тушить пожар и спасла жизни многих пациентов. Сейчас женщина в больнице с ожогами 75% тела, сообщил Telegram-канал Mash.

Были эвакуированы 35 человек. Четверых пациентов из реанимации перевели в третий корпус той же больницы. Две пострадавшие медсестры направлены в областную клиническую больницу. Один пациент перевезен туда же, в ковидное отделение, еще один — в городскую больницу №4.

Китайские аппараты ИВЛ

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следственная группа СУ СК России по Рязанской области уже работает на месте: опрашивает очевидцев и персонал, осматривает больницу.

У следователей несколько версий о причинах пожара. Например, неисправное медицинское оборудование, не выдержавшая нагрузку проводка, а также нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем кем-то из пациентов или персонала.

Основная версия: ЧП произошло из-за китайских аппаратов ИВЛ, которыми было оснащено отделение. В аппарате не были предусмотрены блоки защиты от перепадов напряжения и коротких замыканий в проводке. И воспламенившаяся из-за короткого замыкания проводка спровоцировала возгорание.

Сгоревший стационарный аппарат ИВЛ был изготовлен на юго-востоке Китая, в Шеньчжэне. В больнице аппарат использовали для поддержания жизнедеятельности пациентов с нарушением функции легких во время операций.

Помощь будет оказана

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования родственникам погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Во всех учреждениях здравоохранения региона пройдут внеплановые проверки противопожарной безопасности.

Любимов призвал оказать всю возможную помощь и специалистам, которые устанавливают причины пожара. Министру здравоохранения области было дано поручение обеспечить бесперебойную работу больницы имени Н. А. Семашко и грамотную маршрутизацию пациентов.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев подтвердил, что семьям погибших помогут с похоронами и окажут материальную поддержку. Также позаботятся и о пострадавших в результате пожара.

Петряев отметил профессиональные и четкие действия медиков. По его словам, весь персонал работал слаженно, за одну минуту обесточил отделение и вызвал пожарную охрану. Эвакуация пациентов тоже прошла в очень короткие сроки. Кроме того, чиновник похвалил оперативную работу МЧС.

Пожары с аппаратами ИВЛ

Аппараты ИВЛ несколько раз рассматривали как причину пожаров в российских больницах. В мае прошлого года огонь вспыхнул в больнице №50 имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы. Пожар возник на первом этаже урологического корпуса, где были размещены пациенты с коронавирусом. Медики и спасатели эвакуировали 295 человек, однако избежать жертв не удалось: одна женщина погибла.

Несколько дней спустя похожее ЧП повторилось в петербургской больнице Святого Георгия на Северном проспекте. Тогда медики успели эвакуировать большинство пациентов, но пятеро все же погибли. В обоих случаях подозревали, что пожары произошли из-за короткого замыкания при перегрузке отечественных аппаратов ИВЛ.

Несмотря на то, что официально эта версия так и не была подтверждена, Росздравнадзор остановил обращение аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М» в России. Под запрет попали аппараты, произведенные с 1 апреля 2020 года, — именно такое оборудование использовали в пострадавших медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.