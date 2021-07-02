Стала известна причина взрыва в доме в центре Москвы

Три газовых баллончика для зажигалок взорвались в квартире на Качалинской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее источник «360» сообщил, что в доме на Качалинской улице взорвался газ. Прибывшие сотрудники экстренных служб якобы заметили разбитые стекла. В квартире находилась хозяйка, она не пострадала.

В МЧС подтвердили сообщение и сигнале. Вместе со спасателями на место происшествия прибыли машины скорой.

РЕН ТВ опубликовал видео из квартиры, где произошел взрыв. На кадрах заметны разрушения на кухне.