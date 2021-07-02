Появилось видео из квартиры, в которой произошел взрыв в Москве

В центре Москвы в жилом доме на Качалинской улице в пятницу произошел взрыв. Причиной стал перегрев газовых баллончиков. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

Три газовых баллончика для заправки зажигалок взорвались на кухне в доме № 9 по улице Калининская. Это девятиэтажное здание с четырьмя подъездами. На кадрах, снятых на месте происшествия, можно заметить последствия хлопка. Судя по всему, ущерб оказался незначительным. Обошлось без пострадавших.

Заявка с категорией «хлопок» поступила в экстренную службу в пятницу в 11:04. На место оперативно прибыла аварийная бригада АО «Мосгаз». В ходе осмотра квартиры выяснилось, что хлопок не связан с бытовым газом. Причиной стали газовые баллончики для зажигалок.

Специалисты убедились, что газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны. Газовая плита тоже не получила повреждений. Угрозы для жильцов дома нет.

Технический осмотр газового оборудования и приборов в этом доме производился в августе 2020 года, отметили в АО «Мосгаз».