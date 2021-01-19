В Госдуме выступили за введение ковидных паспортов в России

В Госдуме заявили о необходимости СОVID-паспортов в России. Депутаты считают, что отраженная в специальном документе информация необходима для врачей и санэпидслужбы.

С заявлением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он считает что информация в ковидном паспорте будет полезна не только для врачей и санэпидслужб, но и для принятия управленческих и организационных решений.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована», — отметил он.

Он считает, что при создании документа особое внимание нужно уделить защите персональных данных и информационных систем, как при создании закона о телемедицине.

В начале января с предложением введения ковидных паспортов заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Он считает, что документ должны получить не только вакцинированные граждане, но и те, кто вылечился от коронавируса.

С 5 февраля жителям Башкирии с наличием антител к заболеванию решили выдавать антиковидные паспорта. Их смогут оформить те, кто переболел COVID-19 или привился от коронавируса.