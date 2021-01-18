Введение антиковидных паспортов в России назвали преждевременной мерой

Первые антиковидные паспорта появятся в Башкирии. Собеседники «360» отнеслись к выдаче такого документа неоднозначно: некоторая информация о коронавирусе требует уточнения.

Депутат Госдумы Федот Тумусов заметил, что введение каких-либо справок и сертификатов о получении человеком вакцины все еще находится «на уровне идеи».

«Это как метка. О какой эффективности может идти речь? <…> Я считаю, это справка. <…> Я получил справку и не знаю, что с ней делать», — сказал он.

Парламентарий заметил, что переболел COVID-19, но продолжает носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Для того, чтобы назвать этот документ паспортом, нужно прописать положения — что дает, а что нет, где применяется и так далее. Такого документа нет Федот Тумусов депутат Госдумы.

Доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев подчеркнул, что массовых мероприятий в стране быть не может, «пока не прекратится история с пандемией». Сам он привился еще в августе, но тоже соблюдает масочный режим.

«Все дело в том, как этим распоряжаться. Будут люди привитые и те, кто категорически откажется [от прививки]. Такого человека отправлять куда-то в командировку — абсурд. Чтобы он непривитый куда-то ехал. В этом есть какой-то смысл», — сказал специалист.

Вирусолог обратил внимание на тот факт, что о некоторых вещах касательно вакцинации и введения тех же паспортов говорить рано. Например, о продолжительности иммунитета после прививки.

«Длительность сохранения иммунитета, предположительно, после потребления вакцины Центра Гамалеи — около двух лет. Это нужно проверить по времени. Нужно, чтобы включилась жизнь», — подчеркнул Зуев.

Антитела у людей, по его словам, сохраняются по-разному. Однако вакцину «Спутник V», разработанную специалистами НИЦ имени Гамалеи, он назвал лучшей: титр антител после нее остается у профессора высоким до сих пор.

С 5 февраля жителям Башкирии с наличием антител к заболеванию решили выдавать антиковидные паспорта. Их смогут оформить те, кто переболел COVID-19 или привился от коронавируса.