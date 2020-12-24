Матвиенко назвала антиутопией выдачу спецпаспортов для переболевших COVID-19

«Это, знаете, из области антиутопии, я бы сказала, такого рода предложения, еще паспорта… Ну устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что категорически против такой меры. По ее словам, главное сейчас — и дальше наращивать объемы тестирования. Это очень важно. Ведь таким образом заболевание зачастую выявляется на ранней стадии, а врачи своевременно принимают нужные меры.

Спикер верхней палаты парламента заявила, что 55 сенаторов так или иначе затронул коронавирус. Либо они переболели COVID-19, либо контактировали с зараженными.

В конце ноября в комитете Госдумы по охране здоровья отрицательно высказались об идее введения так называемых ковидных паспортов. Член комитета Александр Петров посчитал подобную меру абсурдной даже с точки зрения медицины. Ведь у одних людей иммунитет может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, у других намного меньше. При этом он не против того, чтобы переболевшим выдавали справки о наличии антител. Об этом написала Lenta.ru.

За прошедшие сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 29 935 человек. Это новый антирекорд для страны. За последние 24 часа полностью выздоровели 26 890 пациентов, умерли 635.