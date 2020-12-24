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    24 декабря 2020, 12:32

    Матвиенко назвала антиутопией выдачу спецпаспортов для переболевших COVID-19

    Наза Салех Захи

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не планируют вводить специальных паспортов для обладателей антител. Такую идею она назвала антиутопией. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Это, знаете, из области антиутопии, я бы сказала, такого рода предложения, еще паспорта… Ну устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами, конечно, это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», — сказала она.

    Матвиенко подчеркнула, что категорически против такой меры. По ее словам, главное сейчас — и дальше наращивать объемы тестирования. Это очень важно. Ведь таким образом заболевание зачастую выявляется на ранней стадии, а врачи своевременно принимают нужные меры.

    Спикер верхней палаты парламента заявила, что 55 сенаторов так или иначе затронул коронавирус. Либо они переболели COVID-19, либо контактировали с зараженными.

    В конце ноября в комитете Госдумы по охране здоровья отрицательно высказались об идее введения так называемых ковидных паспортов. Член комитета Александр Петров посчитал подобную меру абсурдной даже с точки зрения медицины. Ведь у одних людей иммунитет может сохраняться на протяжении нескольких месяцев, у других намного меньше. При этом он не против того, чтобы переболевшим выдавали справки о наличии антител. Об этом написала Lenta.ru.

    За прошедшие сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 29 935 человек. Это новый антирекорд для страны. За последние 24 часа полностью выздоровели 26 890 пациентов, умерли 635.