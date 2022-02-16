Байден призвал россиян не бояться США

Американский президент Джо Байден специально обратился к гражданам России во время своего выступления в Белом доме. Он заявил, что россияне не являются врагами Штатов.

«Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», — сказал Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Штаты не собираются отправлять войска на Украину, если там начнутся военные действия. При этом американцы будут поддерживать коллективную оборону НАТО.

«Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там», — добавил глава Белого дома.

По его словам, американские власти готовы письменно зафиксировать договоренность с Россией по вопросам безопасности, если они будут достигнуты. Также Байден поддержал решение российской стороны продолжить дипломатию, США тоже готовы к этому.

Продолжительное время Запад выступает с сообщениями о том, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину. Американский президент даже называл точную дату «вторжения» — 16 февраля. Однако российские власти не раз опровергали подобные заявления.