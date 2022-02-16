Британцы посмеялись над «нападением» России на Украину, которого не случилось

Читатели британской газеты The Daily Mail посмеялись над информацией о том, что Россия «нападет на Украину» сегодня утром. Такие данные распространялись ранее.

Некоторые британские СМИ распространили фейк о том, что Россия должна вторгнуться на Украину в 03:00 ночи по местному времени в среду 16 февраля. Например, газета Mirror, сделав такую публикацию, сослалась на источники в американской разведке, которые якобы рассказали об этом журналистам в самой Украине. Таблоид Sun тоже написал об этом времени, как о наиболее вероятном, и тоже сослался на разведку США.

«Война должна была начаться 46 минут назад. Я поставил будильник, чтобы проснуться вовремя, но ничего не происходит. Западные СМИ разочарование, много обещаний, толку ноль», — иронично написал один из пользователей.

Другие тоже напоминали, что предполагаемая дата уже прошла, и раскритиковали западную разведку и тех, кто писали о скором «вторжении».

«Байден и СМИ, кажется, единственные, кто провоцирует это!» — предположил один из пользователей.

Комментатор с никнеймом Arealistperspective отметил, что так называемые союзники навредили Украине больше, чем России, распространяя информацию о войне, потому что из страны уехали бизнесмены с их капиталами.