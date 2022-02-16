Песков посоветовал украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение» России

Комментарии западной прессы о российском «вторжении» на Украину восприняли в Кремле с иронией. Жителям соседней страны рекомендовали завести будильник, чтобы ничего не пропустить.

Совет дал пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин, слова которого привело РИА «Новости».

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — отметил он.

По версии британских таблоидов, «вторжение на Украину» якобы произойдет в ночь со вторника на среду — около 04:00 по московскому времени. СМИ ссылались на источники в американской разведке.

Президент США Джо Байден во время обращения к нации 16 февраля отметил, что риск российского «вторжения» на украинскую территорию остается. Соединенные Штаты, по его словам, получили информацию об отходе отдельных частей российской армии от границ. Но официального подтверждения этих данных у американцев нет.

Байден пригрозил России «мощными санкциями», которые ударят по финансовой системе и экономике. Их введут в случае агрессивных действий с российской стороны. Однако США готовы подписать с РФ договоренности по безопасности.