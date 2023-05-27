Общество 27 мая 2023, 22:45 Утечку с сайта для соискателей «Вкусно и точка» проверят «Вкусно — и точка» начала проверку информации о сливе данных с сайта для соискателей РИА «Новости»

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Служба безопасности и ИТ-департамент сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» занимаются проверкой информации об утечке данных с сайта для соискателей «Работа и точка». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Сейчас служба безопасности и ИТ-департамент проверяют достоверность утечки данных с сайта „Работа — и точка“», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее Telegram-канал Infosecurity сообщил, что хакеры выложили обнародовали данные, которые могут имет отношение к «Вкусно — и точка». Так, в слитом файле содержится информацию о почти 300 тысячах соискателей компании.

Ранее российская компания «Система ПБО» подала заявку в Минюст Узбекистана на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в стране. Также сеть ресторанов «Вкусно — и точка» открылась в Белоруссии.

До момента перехода сеть работала в стране под брендом «Макдоналдс». Также в республике функционировало 25 точек быстрого питания в шести городах, которые обслуживали более 10 миллионов посетителей в год.

Компания «Вкусно — и точка» заняла третье место в «Зеленой премии — 2022» в разделе корпоративных проектов.