Мир 30 декабря 2022, 00:37 Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» появится в Узбекистане Минюст Узбекистана: бренд «Вкусно — и точка» подал заявку на регистрацию товарного знака РИА «Новости»

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Российская компания «Система ПБО» подала заявку в Минюст Узбекистана на регистрацию товарного знака «Вкусно — и точка» в стране. Об этом свидетельствует запись на портале госуслуг по интеллектуальной собственности министерства юстиции Узбекистана.

Бренд подал две заявки 28 декабря на регистрацию двух товарных знаков: Mazali va nuqta и Lazzatli va nuqta. С узбекского оба названия переводятся как «Вкусно — и точка». Заявки подала компания «Система ПБО», управляющая сетью ресторанов быстрого питания.

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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» появится на рынке Белоруссии. Подписаны договора о франчайзинге.

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Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор в ноябре заявил, что приобретает полный пакет активов HAVI Россия. Эта компания занимается оптимизацией и управлением цепями поставок для ведущих мировых брендов. Сделку должна проверить ФАС.

Компания «Вкусно — и точка» получила третье место в «Зеленой премии — 2022» в разделе корпоративных проектов. Это первое в России производство биотоплива из возобновляемых ресурсов — отработанного фритюрного масла.