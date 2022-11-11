11 ноября 2022, 12:36
«Вкусно — и точка» выйдет на рынок Белоруссии
Владелец «Вкусно — и точки» Говор сообщил о выходе на новый для сети белорусский рынок
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» появится на рынке Белоруссии. Об этом заявил владелец сети Александр Говор. Его слова привела пресс-служба компании.
«Подписание договора о франчайзинге — очень важный шаг для нашей компании, фактически мы выходим на новый для нас рынок. Теперь „Вкусно — и точка“ будет работать не только в России, но и в Белоруссии», — подчеркнул Говор.
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В пресс-службе компании добавили, что процедура передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори Рестораны» завершается.
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До момента перехода сеть продолжит работу в Белоруссии под брендом «Макдоналдс». На решение всех организационных вопросов потребуется несколько недель.
В компании напомнили, что сейчас в республике открыто 25 точек быстрого питания в шести городах, которые обслуживают более 10 миллионов посетителей в год.
Благодаря продолжению работы франчайзи «Вкусно — и точка» удастся сохранить более 2000 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что около 16 тысяч человек оказались заняты в сети «Вкусно — и точка» в Подмосковье. Московская область по-прежнему занимает нишу самого крупного источника продукции и упаковки для этой сети. Доля подмосковной продукции в работе бренда составляет порядка 40%.
Рестораны
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