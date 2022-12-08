Экология 08 декабря 2022, 15:52 В России определили лучшие проекты в сфере экологии

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РЭО назвал победителей «Зеленой премии — 2022»

Российский экологический оператор наградил победителей «Зеленой премии — 2022». Во время церемонии вице-премьер Виктория Абрамченко назвала экодобровольцев главным капиталом сферы экологии. Жюри рассмотрело более 3000 заявок от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций. Лучшие из них получили денежные призы общей суммой 3,45 млн рублей, а также могут рассчитывать на медийную поддержку своих проектов со стороны РЭО. Результаты премии представлены на сайте РЭО.

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«Благодарю всех участников за активную позицию и работу. Несмотря на все вызовы экология по-прежнему остается одним из приоритетных направлений для Правительства. Особое внимание экологическим реформам уделяет Президент нашей страны. И, конечно, огромное значение играет тесное взаимодействие федерального центра и региональных команд, бизнеса, активистов, общественных объединений. Чтобы сформировать новую культуру поведения, фокусом которой станет ответственность за здоровье окружающей среды. […] Мы уже видим ощутимые результаты по многим федеральным проектам. С начала реформы и по конец 2022 года в России построено 192 объекта по обращению с отходами. Это на 54% больше, чем годом ранее (в прошлом году было 105 объектов). Благодаря этому, мы теперь перерабатываем почти 5 с половиной (5,39) миллионов тонн отходов, а сортируем — чуть больше 19 (19,14) миллионов тонн отходов», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В прошлом году на „Зеленую премию“ поступило около 1000 заявок. Тогда нам казалось, что это огромная цифра, говорящая об актуальности темы экологии и — главное — большом интересе наших граждан. В этом году на участие в премии подали заявки уже более 3000 участников. Мы рады этим новым цифрам, за которым скрываются проекты неравнодушных и ответственных людей — тех, кто понимает значение слов „беречь наш дом“. Кто-то представил на премию масштабный федеральный проект, кто-то — небольшой региональный, а то и районный — однако размер проекта не важен. Даже самый маленький вклад в защиту окружающей среды — это уже вклад, меняющий сознание людей и формирующий новую культуру поведения, фокусом которой становится сохранение окружающей среды не только для будущих поколений, но и в настоящем», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2022 году конкурс представлен в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России» (отдельная специальная номинация). Рейтинг регионов проводится на основе методологии Российского экологического оператора.

Денежные призы для победителей составляют от 20 до 300 тысяч рублей в каждой номинации, всего участники получат 3,45 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

В экспертное жюри вошли участники отрасли и представители государственных институций, которые работают с экологическими вопросами в России. Они отобрали лучшие проекты, которые показали наибольшие результативность и масштабность, вовлеченность граждан, а также возможность распространения проекта дальше по стране. Далее список победителей:

Корпоративные проекты

1 место — АО «ВкусВилл», экологические инициативы для покупателей. Было передано более 30 миллионов «добрых крышек» на переработку. На утилизацию также было направлено 800 тысяч бутылок и банок, собранных в магазинах ВкусВилл, а покупатели получили более 1 миллиона бонусов. Ежегодно компания собирает и передает на переработку около 23% от всего объема батареек в РФ. В некоторых регионах ВкусВилл — единственное место, где можно сдать батарейки. Ежемесячно более 170 тысяч покупателей не берут пакеты, а используют многоразовую сумку.

2 место — фандоматы Ecoplatform по сбору алюминиевых банок и пластиковых бутылок. За первые 2 года работы проекта собрано более 1 миллиона единиц тары. За 2022 год собрано более 20 миллионов единиц пластиковой и алюминиевой тары. Объем собираемой тары составляет более 20 тонн ежемесячно.

3 место — «Вкусно — и точка», первое в России производство биотоплива из возобновляемых ресурсов (отработанное фритюрное масло). Ключевым бенефициаром проекта являются жители Москвы, которые получат более экологичный

общественный транспорт. На биодизельном топливе, произведенном из отработанного масла от «Вкусно — и точка», будут обогреваться 1000 электробусов столицы. Кроме того, все новые предприятия сети строятся с возможностью раздельного сбора отходов.

3 место — ПАО Сбербанк, «Сохраним лес вместе!». В 31 регионе страны на территории более 94 гектаров было посажено 691 700 деревьев. В рамках благотворительной акции для дополнительной посадки деревьев было собрано 11,5 миллиона рублей.

Цифровые проекты

1 место — ООО «Убиратор», экосистема цифровых сервисов для рынков вторсырья. Компания Ubirator занимается транспортировкой и заготовкой вторичных материальных ресурсов (ВМР), а также разрабатывает Инновационную информационную систему по управлению движением потоков отходов UBIRATOR WASTE MANAGEMENT SYSTEM (UWMS). Это полностью отечественное технологически независимое комплексное решение. В результате доля компании Ubirator на рынке РФ составила 1,5%, она охватила более 50 регионов РФ, — присутствие Ubirator. В день Ubirator получает более 1000 заказов в день по вывозу вторсырья. К сервису также подключено 2500 школ, а 75 000 школьников приняло участие в экологической онлайн-олимпиаде. Компания направила 1 миллион рублей на благотворительность.

2 место — АО «Алгоритм инвестиции». Искусственный интеллект контролирует вывоз и утилизацию строительных отходов в Московской области. Нейронная сеть по фотоматериалам с дорожных камер распознает грузовики, подходящие для перевозки строительного мусора, выявляет нарушения по несанкционированному сбросу строительных отходов. Системы контроля привлекли юрлиц к оформлению 1527 штрафов на общую сумму 152,7 млн рублей, физлиц — 380 штрафов на сумму 1 млн 140 тысяч рублей. С 1 сентября 2021 года (с момента внедрения системы на территории Московской области) объем переработанных под контролем системы составил более 37 млн кубических метров.

2 место — ООО «АКСАЛИТ Софт». Программное обеспечение WINGSBEE в составе оптических сепараторов применяется на мусоросортировочных и перерабатывающих комплексах для автоматической сортировки ТКО. На больших заводах сепараторы устанавливаются в качестве каскадного оборудования и автоматизируют весь сортировочный процесс. На небольших и частных предприятиях сепаратор может быть установлен как самостоятельное оборудование для сортировки определенного вида ТКО. Обширная база данных и способность к самообучению позволяют с высокой точностью различать даже схожие материалы, например, разные виды пластиков и/или их смеси. В России программным обеспечением WINGSBEE в составе российского оптического сепаратора уже оснащены три мусоросортировочных комплекса.

3 место — ООО «ЭкоБиоТех», технология безотходной переработки осадка сточных вод (ОСВ). Результатом переработки является субпродукция — органо-минеральная композиция, предназначенная для применения в зеленом строительстве, сельскохозяйственном производстве для выращивания технических, кормовых, зерновых и сидеральных культур, лесоводстве под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, цветоводстве, для окультуривания истощенных почв, рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, рекультивации свалок ТКО, территории очистных сооружений.

В Ростове-на-Дону технологию экстренно применили на накопительном полигоне площадью 75 га, расположенном на берегу Дона и всего в 3 км от стадиона, который был выбран для проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Образовательные проекты

1 место — «Уфа в стиле ЭКО». Совместно с родительской общественностью и привлечением бизнеса, молодежных организаций, деятелей науки и культуры реализуется программа по формированию основ экологической культуры обращения с ТКО и приобретению навыков энергосбережения. Масштабное событие в рамках проекта — ежегодный конкурс детских проектов «Юный урбанист-эколог». Макеты по благоустройству и озеленению придомовых и пришкольных территорий, городских пространств и парковых зон, представленные на выставке, способствуют формируют у горожан новых экоприоритетов городской среды. Всего было проведено 1830 экоуроков, а в городском конкурсе эффективных практик «Зеленые уроки — 22» 220 участников представили собственные экопроекты.

2 место — Экологическое поведение — норма жизни. Цель проекта — создать пилотную площадку (сельскую школу), образовательная экосреда которой выводит уровень обращения с отходами на качественно иной этап в населенном пункте до 2500 человек. Школа выступает в роли драйвера, преобразующая пространство вокруг себя, становясь естественным центром экологической активности. Такой школой стала ГБОУ СОШ в деревне Мокшино Тверской области, которая локально преобразовала полезные фракции ТКО в сырье. Учебное заведение стало уникальной демонстрационной пилотной площадкой РЭО в системе образования РФ в области ресурсосбережения и правильного обращения с отходами.

3 место — Зеленая лига проекта «ЭкоХОД». Цель — формирование сообщества экологических лидеров в подростковой среде для популяризации РСО и продвижения идей осознанного потребления. популяризируют правильное обращение с отходами и занимаются организацией инфраструктуры обращения с отходами в своих школах. По итогу 988 участников из 25 субъектов РФ представляют Зеленую лигу на экологических мероприятиях регионального и всероссийского уровней.

Просветительские проекты

1 место — И П Малай Анна Сергеевна, фестиваль и конкурс экологических и культурно-образовательных инициатив «Антрополэнд». Инсталляция арт-объектов и медиа-искусства русской художницы Пранна (Pranna) вовлекает зрителя в экологические проблемы и дает ему возможность получать актуальные знания об осознанном потреблении, переработке и вторичном использовании ТКО. В пространственной инсталляции, расположенной на 2200 квадратных метрах в Севкабель-порту, на данный момент проведено 30 экскурсий-медиаций для школьников средних и старших классов, 14 экскурсий-рассуждений для студентов профильных вузов и ссузов Санкт-Петербурга. Организован открытый лекторий, в котором принимают участие ведущие специалисты из сфер искусства, образования, просвещения. Более 20 тысяч человек посетили пространство Антрополэнда.

2 место — Региональный оператор по обращению с ТКО в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство», экологопросветительский проект #ЧистоПоУдмуртски, реализуемый на территории региона с 2019 года. Проект включает в себя разноплановые формы взаимодействия с аудиторией — от билбордов с социальной рекламой и экопрограммы для школ до проведения фестивалей в формате Zero waste и собственного видеопродукта о переработке в Удмуртии. В рамках образовательной программы для школ и детских садов Удмуртии «Экочемоданчик для учителя» за три года урок «Секреты переработки» посетили 17 тысяч детей. На сайте регоператорудмуртии. рф запущены сервисы, которые помогают жителям найти ближайшую точку сбора вторресурсов, отследить, как вывозятся рассортированные отходы и ликвидируются свалки.

3 место — Леванова Аида Азаматовна, Telegram-канал ШЭР (Шеринг, экология и рациональность). Просветительский проект о жизни в городе, шеринге, экологии и разумном потреблении. Крупнейшее «зеленое» медиа в Telegram с разноформатными публикациями и постоянно обновляющимся уникальным контентом. Заняли 1 место (и удерживали в течение всего года) среди всех каналов в Telegram в категории «Экология», стали лауреатом премии «Digital Awards'2022» АКМР, в 2021-м вошли в шорт-лист «Зеленой премии» РЭО в номинации «Медиа» — самый крупный Telegram-канал об экологии, NFT-арт «ШЭР» был выставлен в музее Зарядья напротив Кремля, вошли в коллекцию лучших Telegram-каналов о природе сервиса RuTelega.

Общественные проекты

1 место — #НЕМУЗЕЙМУСОРА, инфраструктурный хаб экологизации жизни и бизнеса, который объединяет более 40 объектов технической и образовательной инфраструктуры: 4 экоцентра, 2 станции РСО, сортировочный хаб, склад. За 4 года опыта внедрения РСО на площадках более 5000 тонн вторсырья было отправлено в переработку. Отлажены механики приема, досортировки, прессования, хранения и отгрузки переработчикам вторсырья. Более 500 тысяч россиян вовлечены в раздельный сбор вторичного сырья и экологичный образ жизни. Создана собственная школа обучения РСО и штат специалистов по экопросвещению (экотренеры и экоконсультанты).

2 место — проект по формированию добровольческого отряда по борьбе с борщевиком Сосновского «Школа Молодого Борщеборца» (Волонтерский Центр «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана). В рамках проекта было ликвидировано 21 000 штук борщевика Сосновского, 40 человек приняли участие в образовательных семинарах, а 80 человек — в практических мероприятиях.

3 место — Добрые крышечки (БФ «Волонтеры в помощь детямсиротам»). Участники собирают пластиковые крышечки от бутылок и пакетов в школах, садиках, офисах, библиотеках, магазинах и иных учреждениях, а затем передают на более крупные базы хранения. Далее крышечки отправляются на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранный пластик на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». На эти деньги Фонд приобретает средства реабилитации (инвалидные коляски, вертикализаторы и др.) для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. За все время в проекте приняли участие около 800 тысяч человек из 159 городов. Было собрано около 700 тонн крышечек, оказана помощь 63 детям из 24 регионов РФ (приобретены 76 предметов для реабилитации).

Регионы России

В номинации «Регионы России» первое и второе место разделили Московская область и Москва. Третье заняла Нижегородская область. Два региона из топ-3 сохранили свои позиции. Столица поднялась сразу на 21 строчку. В этом году РЭО добавил новый показатель, отражающий качество подготовки региона к инвестированию в инфраструктуру по обращению с ТКО.

Подробные списки победителей можно изучить на сайте РЭО. Помимо топ-10 победителей там также представлено 10 обладателей спецпризов в каждой категории.