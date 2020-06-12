Успенская объяснила ДТП Ефремова самоизоляцией и депрессией

Михаил Ефремов устроил пьяное ДТП в Москве, из-за которого погиб мужчина. Певица Любовь Успенская объяснила произошедшее трудностями самоизоляции и депрессией. Она призналась, что жалеет о том, что не смогла помочь другу.

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться „без дела“. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось», — написала Успенская в Instagram.

Она добавила, что многие не смогли привыкнуть к новым правилам и пошли на поводу у своих слабостей. По словам исполнительницы, Ефремов звонил ей не часто, но незадолго до аварии такой разговор состоялся.

«От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы. Мне кажется я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило», — поделилась певица.

Успенская заверила, что не пытается защитить актера, а случившееся она назвала ужасным. Исполнительница выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также пообещала оказать помощь.

«Никакое правосудие, никакие сроки, сейчас не сделают Мише больнее. Ему жить с этим до конца своих дней. Он не святой, но он и не убийца. А теперь ему придется нести этот крест. Хуже чем он сам себя наказал — его уже никто не накажет», — заключила она.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов влетел на машине в фургон, водитель которого умер в реанимации. Медицинская экспертиза нашла в анализах актера алкоголь и следы наркотиков. На следующий день Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.